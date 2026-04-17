神戸―アルサド後半、チーム2点目のゴールを決める神戸・井手口（左）＝ジッダ（共同）【ジッダ（サウジアラビア）共同】サッカーのアジア・チャンピオンズリーグ・エリート（ACLE）は16日、サウジアラビアのジッダで準々決勝1試合が行われ、神戸がアルサド（カタール）を退けて4強入りした。延長を終え3―3で突入したPK戦を5―4で制した。神戸は1―1の後半に2失点したが、井手口と武藤が決めて追い付いた。延長はGK前川の好