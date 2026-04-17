俳優のディーン・フジオカ（45）が15日、自身のスタッフ公式Xに登場。最新の“ちい活”ショットが公開された。【写真】「何やら可愛い子を…」“カニちゃん”を連れたオフショットが披露されたディーン・フジオカ人気キャラクター「ちいかわ」にハマったことを告白し、自身やスタッフの公式SNSでもたびたび、ちいかわグッズを手にするオフショットを公開してきたディーン。今回は、「撮影終わりの藤岡さん 何やら可愛い子を連