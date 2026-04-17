タレントの指原莉乃（33）と小島瑠璃子（32）が、15日に更新された小島のYouTubeチャンネルに登場。小島は現在、キャラがかぶっていると思う芸能人を明かした。【動画】「うわー」キャラがかぶっていると思う芸能人を告白した小島瑠璃子動画では2人がアフタヌーンティーを楽しみながらトークを展開。ファンから募った質問に答えた。指原から「テレビ、これからどうするんですか？」と尋ねられた小島。「今までと同じにはもち