【モデルプレス＝2026/04/17】KEY TO LITが、4月23日発売の雑誌「ViVi」6月号（講談社）の特別版表紙に登場する。【写真】STARTO人気ジュニア「ViVi」表紙初登場◆KEY TO LIT「ViVi」表紙に初登場2026年4月よりフジテレビ系バラエティ番組「ぽかぽか」の木曜レギュラーに加入するなど、今勢いに乗るグループ・KEY TO LITが、カバーとして「ViVi」にカムバック。写真家・梅佳代氏が彼ら5人の放つ等身大の輝きの今を切り取った特集と