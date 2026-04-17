日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ3388（-4.0-0.12%） ホンダ1292（-9.5-0.73%） 三菱ＵＦＪ2925（-21.5-0.73%） みずほＦＧ6868（-4-0.06%） 三井住友ＦＧ5666（-24-0.42%） 東京海上6962（-10-0.14%） ＮＴＴ153（0.00.00%） ＫＤＤＩ2617（-10-0.38%） ソフトバンク222（-0.3-0.13%） 伊藤忠2001（-10.5-0.52%