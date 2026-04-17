【本日の見通し】中東情勢を眺めながら、ドル円はもみ合いか 前日のドル円は東京時間に１５８円台前半まで下落したものの、海外時間にかけて買い戻されて１５９円台に戻す展開となった。米新規失業保険申請件数が米４月フィラデルフィア連銀製造業景気指数や強い結果となったことや原油高などがドル買いにつながった。１５９．３０台まで上昇すると伸び悩みを見せた。 トランプ米大統領がSNSで「イスラエルとレ