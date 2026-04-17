テイラー英中銀委員市場は利上げを織り込みすぎている 英中銀のテイラー委員は今月の会合は「正念場」を迎えると語った。 ベイリー総裁が述べたように市場は利上げを織り込みすぎている、先走りすぎた可能性がある。米イラン戦争前の英経済の弱さを考えるとインフレ加速に抵抗するための利上げが必要になるかどうか疑わしい。戦争が始まっていなければ3月会合では利下げに投票していただろう。 テイ