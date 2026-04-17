東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値159.17高値159.31安値158.27 160.60ハイブレイク 159.96抵抗2 159.56抵抗1 158.92ピボット 158.52支持1 157.88支持2 157.48ローブレイク ユーロドル 終値1.1781高値1.1824安値1.1767 1.1871ハイブレイク 1.1848抵抗2 1.1814抵抗1 1.1791ピボット 1.1757支持1 1.1734支持2 1.1700ロ&#12