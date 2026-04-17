タレントの長嶋一茂が１７日、金曜コメンテーターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）を休んだ。さらに同じく金曜コメンテーターで元大津市長の越直美氏も休んだ。司会を務める羽鳥慎一アナウンサーが「今日、一茂さんと越さん、お休みでございます」と告知したが休んだ理由は明らかにしなかった。代わりに経済思想家の斎藤幸平氏が出演した。