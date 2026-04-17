フライパンで手軽におやつ おやつ作りといえば、オーブンを使って…というイメージがありますが、普段オーブンを頻繁に使うことがないと、改めて使うのはちょっと億劫になってしまいます。今回はオーブンを使わず、いつも料理で使っているフライパンを使ってできるおやつを紹介します。 子どもが大好きなバナナを使って スーパーで売っているし、たまに安売りもあるので入手が楽なバナナ。そこで今回はバナナを使った子どもが喜