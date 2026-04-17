右腕の疲労で１５日間の負傷者リスト（ＩＬ）入りしたアストロズ・今井達也投手（２７）が１６日（日本時間１７日）、本拠地でキャッチボールを行った。トレーナーとともにダイキンパークでボールを投じている様子を「ペロータ・クバーナＵＳＡ」のＪ・ゴンザレス記者が自身のＸで伝えた。同記者は今井に取材した映像も投稿。「マウンドからいつ投げるのか」と質問されると「それは俺も知りたい」とし、ＩＬに入った当初の右腕