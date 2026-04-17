この先、5月にかけても、各地で高温傾向が続きそうです。東北南部・東日本・西日本では、4月のうちから汗ばむ陽気となる日がありそうです。また、東日本・西日本太平洋側では、例年より晴れる日が少なく、降水量が平年より多くなる可能性があります。一方、奄美・沖縄は高気圧に覆われやすい時期があり、例年よりも晴れる日が多い見込みです。■北日本（北海道・東北）【天候の傾向】北日本の天気は数日の周期で変わるでしょう。北