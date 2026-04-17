「阪神３−４巨人」（１６日、甲子園球場）阪神は巨人に競り負けて今季初の連敗を喫して開幕６カード目で初めての負け越しとなった。シーズン最初の甲子園でのカードで巨人に負け越すのは１９年以来。スライド登板で先発したルーカスは初回にダルベックに先制３ランを被弾して５回４失点で２敗目。打線は３点を追う初回に佐藤輝が田中将から４号２ランを放った。２−４の五回には中野の犠飛で１点を返すも及ばなかった。デイリ