【SVリーグ】大阪マーヴェラス 3ー1 ヴィクトリーナ姫路（4月12日・女子CS準々決勝）【映像】「大好き」試合後に突然の告白 微笑ましい様子女子バレーで、試合直後に密かに行われた“告白”が話題になる一幕があった。4月12日に大同生命SVリーグ女子のチャンピオンシップ クォーターファイナルが行われ、レギュラーシーズン4位の大阪マーヴェラスは同5位のヴィクトリーナ姫路と対戦。2戦先勝してセミファイナル進出を決めたマ