【UEFAチャンピオンズリーグ】バイエルン 4−3 レアル・マドリード（日本時間4月16日／アリアンツ・アレーナ）【映像】低く鋭く伸びる“高精度ピンポイントクロス”炸裂レアル・マドリードのDFトレント・アレクサンダー＝アーノルドが、衝撃のピンポイントクロスを送り込んだ。黄金の右足から放たれた精度の高いクロスに、解説者も大絶賛となった。レアル・マドリードは日本時間4月16日、UEFAチャンピオンズリーグ準々決勝セカンド