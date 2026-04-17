元フィギュアスケーターでタレントの高橋成美（34）が17日、「りくりゅうペア」の愛称で大きな話題となった、フィギュアスケート選手の三浦璃来と木原龍一の現役引退発表を受け、自身のXを通じて「これからもずっと応援します」とエールを送った。【写真】“りくりゅう”にメッセージを送った高橋成美三浦と木原は同日、「この度、三浦璃来・木原龍一は今シーズンをもちまして現役を引退することを決断しました」と報告。「チ