おい、仕事は？ もう終わったの？こんなにすぐ終わるなら一緒に買いものに行けたのでは…。さらに翌朝、目が覚めると夫の姿がなくてびっくり。妻子を置いてどこへ!?義実家で放置される気持ちがわからんのかー!?>>【まんが】実家で子どもに戻る夫(ウーマンエキサイト編集部)