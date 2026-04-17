2月のミラノ・コルティナ五輪ではフィギュアスケート・ペアで金メダルに輝いた“りくりゅう”こと三浦璃来（24）と木原龍一（33）が今シーズンをもって引退することを17日、それぞれのSNSで発表した。通勤時間帯の発表に瞬く間に“りくりゅうロス”が広がり、インターネットには「悲しすぎて会社行けない」「会社どころじゃない。寂しいすぎる」「ありがとう。本当に感動をありがとう」「寂しいです。お疲れさまでした」「あり