ネットフリックスのロゴ＝米カリフォルニア州（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米動画配信大手ネットフリックスが16日発表した2026年1〜3月期決算は、純利益が前年同期比83％増の52億8279万ドル（約8400億円）だった。独占配信のヒットで会員数が増え、広告収入も伸びたことが寄与した。売上高は16％増の122億4975万ドルだった。米メディア大手ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）の買収破談に伴う違約金28億ド