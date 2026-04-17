１６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円１７銭前後と前日と比べて２０銭弱のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８７円５０銭前後と同１０銭程度のユーロ安・円高だった。 米原油先物相場が強含みで推移するなか、質への逃避から基軸通貨であるドルを買う動きが先行。この日にブルームバーグ通信が「片山さつき財務相は１５日、主要７