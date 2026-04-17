１７日の東京株式市場は強弱観対立のなか、日経平均は利益確定売り圧力に押される展開が予想される。前日に５万９５００円台まで上値を伸ばし、日経平均株価は約１カ月半ぶりに史上最高値を更新したが、目先達成感からのポジション調整の売りを誘発しそうだ。前日の欧州株市場では主要国の株価が高安まちまちだった。独ＤＡＸは３日続伸したが後半伸び悩み、仏ＣＡＣ４０は引け際に小幅ながらマイナス圏に沈んだ。米国とイランの