地球温暖化が進み漁業環境が大きく変わる今、混獲や投棄といった問題が深刻化している。このままでは私たちは、今まで通り魚を食べられなくなるだろう。国際的な事例を通じて、水産資源管理が抱える本質的な課題を専門家が解説する。※本稿は、水産庁出身で元全国漁業共済組合連合会常務理事、元一般社団法人大日本水産会専務理事の内海和彦『海のさかなの正しいトリセツ』（日本評論社）の一部を抜粋・編集したものです。なぜ獲れ