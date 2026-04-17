一流アスリートの幼少期をひも解くと、生まれ持った才能だけでなく、やり抜く力や自己肯定感、自制心やリーダーシップといった点数化できない能力が優れていることがわかります。では、どうすればその力を育てることができるのでしょうか？元サッカー日本代表・城彰二さんに話を聞き、秘訣を探ります。（非認知能力開発塾Five Keys代表井上顕滋）元サッカー日本代表を鍛え抜いた父と子のお風呂場トレーニング最初にお伝えし