― ダウは115ドル高と反発、米・イランの戦闘終結に向けた協議の進展を期待。ナスダックは12連騰 ― ＮＹダウ 48578.72 ( +115.00 ) Ｓ＆Ｐ500 7041.28 ( +18.33 ) ＮＡＳＤＡＱ 24102.70 ( +86.68 ) 米10年債利回り4.314 ( +0.031 ) ＮＹ(WTI)原油 91.17 ( -0.12 ) ＮＹ金 4808.3 ( -15.3 ) ＶＩＸ指数17.94 ( -0.23 ) シカゴ日経225先物 (円建て)59335 ( -