大阪6月限ナイトセッション 日経225先物59390-200 （-0.33％） TOPIX先物3817.0+6.0 （+0.15％） シカゴ日経平均先物59335-255 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 16日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が上昇。ナスダック指数は12日続伸し、連日で史上最高値を更新したほか、S＆P500指数も最高値更新となった。トランプ米大統領は、イスラエルとレバノンが米東