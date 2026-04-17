4月17日は、阪神ファンにとって印象深い日だろう。1985年、甲子園の巨人戦で3番・バース、4番・掛布雅之、5番・岡田彰布がバックスクリーンへ3者連続本塁打を放って劇的勝利。21年ぶりのリーグ優勝から球団初の日本一へと駆け上がったシーズンの象徴的な試合として語り継がれている。今季の「4・17」も甲子園での一戦だ。しかし、阪神は「4・17の中日戦」を苦手としている。2リーグ制以降に「4・17」は51試合を行い、通算24勝2