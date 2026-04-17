セ・リーグはホームとビジターを入れ替えて先週の金曜日（10日）と同じ顔合わせでの対戦になる。甲子園での阪神―中日戦は先発投手も村上と柳で同じ顔合わせだ。2人の成績は対照的だ。村上は中日相手に18試合で11勝3敗。24年7月26日から7連勝中で、甲子園に限っては初対戦となった23年6月29日から7戦7勝と相性抜群だ。一方、柳の阪神戦成績は31試合で6勝13敗と負けが先行。22年9月12日から5連敗中、甲子園に限っては19年9月29