テレビアニメ『転生したらスライムだった件』（転スラ）第4期の第75話（通算）が、本日17日23時より放送される。あらすじ＆先行場面カットが公開された。【画像】怪しいキャラ登場！リムル姿が激変の『転スラ』75話の場面カット『転生したらスライムだった件』は、通り魔に刺されて死亡し、気がつくとスライムの姿で異世界に転生していたサラリーマン・三上悟が、リムルというスライム人生を得て、「種族問わず楽しく暮らせる