米オープンAIのロゴ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】対話型の生成人工知能（AI）「チャットGPT」を開発した米オープンAIは16日、創薬や科学調査の加速を目的とした新たなAIモデル「GPTロザリンド」を発表した。膨大な研究データから知見を導き出し、創薬や医療、科学の分野で研究開発を支援する。先行する米グーグルに対抗する。新モデルは当初、研究用として製薬大手の米アムジェンや米モデルナなど一部の企業に提供さ