【ロンドン＝市川大輔、横堀裕也】ホルムズ海峡の事実上の封鎖が長期化していることを受け、既にエネルギーの供給不安や価格高騰に見舞われている欧州各国が懸念を強めている。ウクライナ侵略を続けるロシア産のエネルギー禁輸で結束を維持してきた欧州だが、エネルギー価格の高止まりが続けば、対露制裁を巡る対応にも足並みの乱れが生じかねない。対策に躍起「イラン攻撃を巡る緊張を緩和させ、ホルムズ海峡を開放することが