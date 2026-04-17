3児の母でタレントの山口もえ（48）が15日、自身のインスタグラムを更新。これまでの投稿で、長女の高校卒業に伴い、長年続けてきた毎朝3個の弁当作りが長男＆次女の2個に減ることを明かしていた山口だが、このたび再び弁当を3つ作る生活に“逆戻り”したことを報告した。【写真】季節の恵みたっぷり…山口もえが披露した3人分の“手作り弁当”山口は、大学生になった長女から「お弁当を持って行きたい」とまさかのリクエスト