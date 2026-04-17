Image: Ball SivaPhoto / shutterstock この記事は「ギズモード・タイムマシン」──すこし前の今日って、何があったんだろう？未来から観察してみたら、懐かしさだけでなく、意外な発見だってあるかもしれません。2023年4月26日、「歌手のグライムス、自分の声をAIに提供OK。ただし条件あり…」という記事を掲載しました。当時はChatGPTの衝撃と共に、AI生成によるコンテンツが徐々にあらわ