日中は暖かい日が増えたけれど、朝晩の気温差や日差しが気になるところ。そんな時に重宝するのはサッと羽織れるカーディガン。これから買うなら、【ユニクロ】から登場したアイテムが狙い目かも。今回はポロ襟やシアー素材など、トレンドを押さえたアイテムをご紹介します。 きちんとシーンにも使えるポロ襟カーデ 【ユニクロ】「リブポロカーディガン」\2,990（税込・セール価格）