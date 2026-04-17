筆者の友人B子の話。B子が40代での転職を決意すると、嘲笑した元同僚。不安を抱えながらも歯を食いしばった1年後、まさかの形で立場が逆転。「あの時、踏み出してよかった」と心から思えた話です。 「今さら転職？ 正気？」 40代に差し掛かったころ、私は限界を迎えていました。15年勤めた会社でのキャリアに行き詰まりを感じ、転職を決意。信頼していた同僚に報告すると、返ってきたのは思いがけない言葉でした。 「