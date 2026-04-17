韓国は「無慈悲で鋭い攻撃力」を期待されるも20位にランクインした2026年の北中米ワールドカップ（W杯）開幕に向けて、ピッチ外でも熱い視線が注がれている。米メディア「ESPN」は本戦出場国が着用するユニフォームのデザインを独自の視点で分析し、ランキングを発表した。そのなかで日本代表のアウェーユニフォームが全体2位という極めて高い評価を受け、大きな注目を集めている。韓国メディア「スポータル・コリア」が「注目を