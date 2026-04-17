Jクラブや強豪大学から若き逸材20人を招集日本サッカー協会（JFA）は4月16日、今月19日から21日にかけて東京と千葉で行われる国内トレーニングキャンプに臨むU-19日本代表候補メンバー20人を発表した。将来のA代表入りが期待される逸材が揃ったなか、ファンからは「めちゃくちゃ観てええ」と反響を呼んでいる。今回のキャンプでは、日本代表ナショナルコーチングスタッフの山口智氏が監督として指揮を執る。初日の19日には東京