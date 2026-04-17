トム・クルーズが、『レヴェナント： 蘇えりし者』のアレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ監督とタッグを組むミステリアスな新作『DIGGER／ディガー』の特別映像がシネマコンで初公開され、「これまで見たことのないトム・クルーズ」の姿がお披露目された。【動画】トム・クルーズとおぼしき人物がスコップを手にダンス昨年公開された『DIGGER／ディガー』第1弾特報Varietyによると、本作でトムが演じるのは、石油王のデ