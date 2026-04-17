2月のミラノ・コルティナ五輪ではフィギュアスケート・ペアで金メダルに輝いた“りくりゅう”こと三浦璃来（24）と木原龍一（33）が今シーズンをもって引退することを17日、それぞれのSNSで発表した。この発表を受け、X（旧ツイッター）では同日午前7時15分すぎに「引退表明」が急上昇。瞬く間にトレンド入りし、インターネット上では「りくりゅう引退…！！感動をありがとう…！！」「りくりゅう引退悲しい」「お疲れ様でした