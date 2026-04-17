5人組グループ・KEY TO LITが、23日発売の『ViVi6月号特別版』（講談社）の表紙に初登場する。【写真】かわいい！自由奔放なムードのKEY TO LIT約半年前に初めて同誌に登場し、カバーになって戻ってきた。「キテレツ日和」をテーマに、写真家・梅佳代氏によって5人の放つ「等身大の輝きの今」が切り取られた。ロケ地は、晴れた日の昼下がりの東京・月島。老舗のもんじゃ焼き店で仲良くもんじゃを焼いて食べたり、商店街にあ