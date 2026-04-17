フライブルクは16日、ヨーロッパリーグ（EL）・準々決勝セカンドレグでセルタを3−1で破り、2戦合計スコアを6−1として準決勝へ駒を進めた。試合後、フライブルクを率いるユリアン・シュスター監督が、UEFA（欧州サッカー連盟）を通して試合を振り返った。リーグフェーズを7位で終えたフライブルクは、ラウンド16で日本代表MF伊東純也を擁するゲンク（ベルギー）を2戦合計5−2で破って準々決勝へ進出。本拠地開催のファースト