ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートペアで、日本勢として史上初の金メダルを獲得した三浦璃来選手と、木原龍一選手の「りくりゅうペア」がSNSを更新し、現役引退を発表しました。【映像】現役引退を発表した“りくりゅう”ペア全文をご紹介します。「この度、三浦璃来・木原龍一は今シーズンをもちまして現役を引退することを決断しました。チーム結成当初から応援してくださった皆様、本当にありがとうござ