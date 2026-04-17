米テスラのピックアップトラック「サイバートラック」＝2025年1月、ニューヨーク（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米ブルームバーグ通信は16日、米電気自動車（EV）大手テスラのピックアップトラック「サイバートラック」の販売が、スペースXなどイーロン・マスク最高経営責任者（CEO）が率いるグループ企業による購入に支えられていると伝えた。一般顧客向け需要の伸び悩みを、グループ向け販売で補っているとも受け止め