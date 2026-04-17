アスリートが最高のパフォーマンスを発揮するとき、「ゾーン」と呼ばれる集中状態に入ることがある。では、その状態はどのようにして生まれるのだろうか。メジャーリーガーの菊池雄星選手は、夏の甲子園で「ゾーン」に入った体験を持つという。高度な集中状態をつくるために、私たちは何を意識すべきなのか。※本稿は、メジャーリーガーの菊池雄星『こうやって、僕は戦い続けてきた。』（PHP研究所）の一部を抜粋・編集したもので