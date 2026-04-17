先日、法務省で、売買春の規制のあり方を議論する検討会が開かれた。焦点は「『買う側』の罰則規定」で、性サービス従事者の支援団体関係者から意見聴取し、買う側への罰則を求める意見や、処罰対象とすれば買春行為が“アングラ化”し、問題が見えにくくなる見解が示された。【映像】「買う側の罰則」に反対するセックスワーカー経験者（実際の映像）そもそも現在の売春防止法では、「売る側」には処罰が科される一方で、「買