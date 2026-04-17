チェルシーが、エクアドル代表MFモイセス・カイセドとの契約を2033年6月まで延長するようだ。16日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。現在24歳のカイセドは、2021年2月にエクアドル1部のインデペンディエンテからブライトンに移籍した。その後、ベールスホット（現在ベルギー2部）へのローン移籍を経て2022−23シーズンに頭角を現し、ブライトンの主力として公式戦43試合に出場した。そして2023年8月、1億1500万ポンド