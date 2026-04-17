電気代や水道代の高騰が続く中、日々の家事で少しでも節約したいと考える人が増えています。その中でも「洗濯のすすぎ回数を減らす」という方法は、手軽に実践できる節約術のひとつです。しかし、実際にどの程度の節約効果があるのか、気になる方も多いのではないでしょうか。 本記事では、すすぎを1回にすることでどれくらい水道代が変わるのかを具体的に解説し、あわせて注意点についても紹介します。 洗濯のすす