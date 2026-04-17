フジテレビ系バラエティ番組『タイムレスマン』(毎週金曜21:58〜)がきょう17日(21:00〜)、GP帯進出の初回SPを迎える。その門出を彩るように、同日付の読売新聞東京本社版朝刊のテレビ欄では、『タイムレスマン』の番組欄が8人のメンバーカラーでデザインされる異例の演出が展開されている。通常、新聞のテレビ欄で使われる色数は1色にとどまるだけに、カラフルな番組欄はひと目で“特別感”を伝える試みだ。4月17日付読売新聞東京