送別会といえば、これまでの感謝を伝え合う、温かい場を想像する人が多いはずです。特に、自分のために開かれた会であれば、なおさら特別な時間に感じるものです。 しかし実際には、最後の最後で空気が一変してしまうこともあります。 今回は、人気漫画「#本当にあった退職・離職話」から、そんな送別会で起きた、少し予想外な展開のエピソードです。穏やかに進んでいたはずの会の裏で、何が起きていたのでしょうか。 ぜひ、驚