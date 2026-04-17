ガールズグループKISS OF LIFEのベルが、大胆な衣装で視線を奪った。ベルは最近、KISS OF LIFEの公式インスタグラムを更新し、「Songkran K2O festival」とコメントを添えて写真を投稿した。【写真】ベル、“短すぎ”な大胆衣装公開された写真は、タイ・バンコクで開催された「K2O Songkran Music Festival」に出演した際のオフショットだ。ベルは、鮮やかなネオンピンクとブラックを基調としたトップスに、編み上げディテールが施