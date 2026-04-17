人気色セレニウム・グレーが復活ステランティス・ジャパンは、プジョーのコンパクトSUV『プジョー2008GTハイブリッド』の限定車『セレニウム・エディション（Selenium Edition）』を80台の限定で4月15日より発売した。【画像】走り良しデザイン良しのコンパクトSUV、プジョー2008ハイブリッド全77枚本モデルの最大の特徴は、モデル名でもある『セレニウム・グレー』のボディカラーである。80台の限定で発売の特別仕様車『プジョ